Битва с чемпионами мира и Евро-2020: календарь матчей сборной на 2021 год
В 2021 году фанатов сборной Украины ждет много захватывающих поединков.
Украинская ассоциация футбола опубликовала календарь матчей сборной Украины на 2021.
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Первым поеднинком для подопечных Шевченко станет матч отбора на ЧМ-2022 со сборной Франции, а затем сборная попытается продолжить замечательную победную традицию на Арене Львов.
Полный перечень матчей "желто-синих" в этом году выглядит так:
- 24 марта Франция – Украина, отбор на ЧМ-2022
- 28 марта Украина – Финляндия, отбор на ЧМ-2022
- 31 марта Украина – Казахстан, отбор на ЧМ-2022
Товарищеский матч: дата и соперник уточняются
- 13 июня Нидерланды – Украина, Евро-2020, групповой этап
- 17 июня Украина – Северная Македония, Евро-2020, групповой этап
- 21 июня Украина – Австрия, Евро-2020, групповой этап
- 1 сентября Казахстан – Украина, отбор на ЧМ-2022
- 4 сентября Украина – Франция, отбор на ЧМ-2022
Товарищеский матч: дата и соперник уточняются
- 9 октября Финляндия – Украина, отбор на ЧМ-2022
- 12 октября Украина – Босния и Герцеговина, отбор на ЧМ-2022
Товарищеский матч: дата и соперник уточняются
- 16 ноября Босния и Герцеговина – Украина, отбор на ЧМ-2022
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