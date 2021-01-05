В 2021 году фанатов сборной Украины ждет много захватывающих поединков.

Украинская ассоциация футбола опубликовала календарь матчей сборной Украины на 2021.

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Первым поеднинком для подопечных Шевченко станет матч отбора на ЧМ-2022 со сборной Франции, а затем сборная попытается продолжить замечательную победную традицию на Арене Львов.

Полный перечень матчей "желто-синих" в этом году выглядит так:

24 марта Франция – Украина, отбор на ЧМ-2022

Франция – Украина, отбор на ЧМ-2022 28 марта Украина – Финляндия, отбор на ЧМ-2022

Украина – Финляндия, отбор на ЧМ-2022 31 марта Украина – Казахстан, отбор на ЧМ-2022

Товарищеский матч: дата и соперник уточняются

13 июня Нидерланды – Украина, Евро-2020, групповой этап

Нидерланды – Украина, Евро-2020, групповой этап 17 июня Украина – Северная Македония, Евро-2020, групповой этап

Украина – Северная Македония, Евро-2020, групповой этап 21 июня Украина – Австрия, Евро-2020, групповой этап

1 сентября Казахстан – Украина, отбор на ЧМ-2022

Казахстан – Украина, отбор на ЧМ-2022 4 сентября Украина – Франция, отбор на ЧМ-2022

Товарищеский матч: дата и соперник уточняются

9 октября Финляндия – Украина, отбор на ЧМ-2022

Финляндия – Украина, отбор на ЧМ-2022 12 октября Украина – Босния и Герцеговина, отбор на ЧМ-2022

Товарищеский матч: дата и соперник уточняются