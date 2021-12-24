Качараба стал лучшим игроком чемпионата Чехии
24 декабря 2021 , 12:25Читати новину українською
Источник:Команда№1
Карьера украинского защитника Тараса Качарабы в Чехии складывается наилучшим образом. Ему удается прогрессировать с каждым матчем.
По мнению портала Instat, именно украинец стал лучшим футболистом чешского чемпионата. В 14 матчах, которые он сыграл, его средняя оценка составила 263 балла.
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Ближайших преследователей – защитника Спарты Давида Ганцко и хавбека Спарты Лукаша Гараслина – ему удалось опередить целых 10 баллов.
Кроме того, Тарас стал одним из лучших по точности передач. В этом аспекте игры его показатель составляет 88%.
Напомним, Качараба дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Чехии, завершившемся со счетом 1:1.