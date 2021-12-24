По мнению портала Instat, именно украинец стал лучшим футболистом чешского чемпионата. В 14 матчах, которые он сыграл, его средняя оценка составила 263 балла.

Читайте также Посмотрел и посочувствовал, – Ребров о перспективах Шевченко у Дженоа

Ближайших преследователей – защитника Спарты Давида Ганцко и хавбека Спарты Лукаша Гараслина – ему удалось опередить целых 10 баллов.

Кроме того, Тарас стал одним из лучших по точности передач. В этом аспекте игры его показатель составляет 88%.

Напомним, Качараба дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Чехии, завершившемся со счетом 1:1.