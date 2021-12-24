На думку порталу Instat, саме українець став найкращим футболістом чеського чемпіонату. У 14 матчах, які він зіграв, його середня оцінка склала 263 бали.

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Найближчих переслідувачів – захисника Спарти Давіда Ганцко та хавбека Спарти Лукаша Гарасліна – йому вдалося випередити на цілих 10 балів.

Окрім того, Тарас став одним з найкращих за точністю передач. В цьому аспекті гри його показник становить 88%.

Нагадаємо, Качараба дебютував за збірну України в товариському матчі проти Чехії, який завершився з рахунком 1:1.