Украинский защитник Тарас Качараба сменит клубную прописку.

Украинский легионер чешского Слована Тарас Качараба не попал в список футболистов, которые отправятся на сбор в турецкий Белек. Как пояснил главный тренер либерецкого клуба Павел Гофтих изданию Idnes, защитник станет игроком пражской Славии.

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Он качественный игрок, поэтому Славия его искала. Об отъезде Качарабы мы знали давно. Мы воспринимаем это как часть жизни, – сказал он.

Качараба стал игроком Слована в июле 2019 года. В текущем сезоне он провел за Слован 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Отметим, что пражская Славия закончила первый круг единоличным лидером первенства и опережает ближайшего преследователя на 6 очков.