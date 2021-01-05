Качараба перейде у Славію – він не поїхав на збори з Слованом
Український захисник Тарас Качараба змінить клубну прописку.
Український легіонер чеського Слована Тарас Качараба не потрапив до списку футболістів, які вирушать на збори у турецький Белек. Як пояснив головний тренер ліберецького клубу Павел Гофтих виданню Idnes, захисник стане гравцем празької Славії.
Цікаво Циганков може перейти в Мілан: кияни зароблять рекордну суму
Він якісний гравець, саме тому Славія його шукала. Про від'їзд Качараби ми знали давно. Ми сприймаємо це як частину життя, – сказав він.
Качараба став гравцем Слована у липні 2019 року. У поточному сезоні він провів за Слован 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи.
Зазначимо, що празька Славія закінчила перше коло одноосібним лідером першості та випереджає найближчого переслідувача на 6 очок.
Поділитися новиною