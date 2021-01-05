Український захисник Тарас Качараба змінить клубну прописку.

Український легіонер чеського Слована Тарас Качараба не потрапив до списку футболістів, які вирушать на збори у турецький Белек. Як пояснив головний тренер ліберецького клубу Павел Гофтих виданню Idnes, захисник стане гравцем празької Славії.

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Він якісний гравець, саме тому Славія його шукала. Про від'їзд Качараби ми знали давно. Ми сприймаємо це як частину життя, – сказав він.

Качараба став гравцем Слована у липні 2019 року. У поточному сезоні він провів за Слован 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи.

Зазначимо, що празька Славія закінчила перше коло одноосібним лідером першості та випереджає найближчого переслідувача на 6 очок.