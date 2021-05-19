Еще в прошлом январе Гент предлагал Безусу искать новые варианты трудоустройства. Украинец тогда не попадал в состав, но потом сумел доказать свою профпригодность.

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Контракт Безуса рассчитан до лета 2022 года, но Гент не прочь продлить соглашение, ведь футболист начал демонстрировать хороший футбол. Также добавляется, что в случае переподписания за Безуса в случае продажи можно будет получить больше денег.

В текущем сезоне Роман сыграл за "буйволов" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.