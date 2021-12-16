По мнению бывшего тренера Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо, АПЛ – тяжелый чемпионат для молодого футболиста. Развивать талант было бы легче в Италии, пригласить куда мог Андрей Шевченко.

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"Думал, что Шевченко заберет Мыколенко к себе в Дженоа. АПЛ – это совсем другая лига, другой чемпионат и сравнить его с УПЛ, конечно же, никак нельзя. Там другой футбол, быстрый. В Англии не сидят по 10 человек в своей штрафной. Не скажу, что в Англии грубый чемпионат, но довольно жесткий.

На мой взгляд, в чемпионат Англии Виталику ехать еще рано. Он хорошо играет на атаку, подключается, производит передачи. Но это в УПЛ. А в Лиге чемпионов мы этого не видели. Ему не давали соперники проявить себя", – сказал Сабо.

Вместе с тем специалист надеется, что украинец заслужит симпатию тренера и будет иметь стабильное место в основе.

Ранее СМИ сообщали, что Мыколенко уже подписал контракт с Эвертоном, а Динамо получит за его продажу 23 миллиона евро.