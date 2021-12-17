Придбання Миколенка обійдеться Евертону у 20 мільйонів фунтів, це приблизно 23,5 мільйони євро. Але гроші надійдуть у гаманець киян не одразу.

До теми Чекав Миколенка в Дженоа Шевченка, – Сабо вважає, що таланту рано їхати в Англію

Динамо буде отримувати гроші впродовж дії контракту футболіста з "ірисками". На скільки буде розрахована угода – наразі не повідомляється.

Також журналісти стверджують, що у переході Миколенка зацікавлений особисто наставник команди Рафаель Бенітес. Іспанський фахівець бачить в ньому гравця основного складу.

22-річний футболіст у поточному сезоні зіграв 21 матч та віддав 3 результативні передачі.