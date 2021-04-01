Главный тренер украинской национальной команды подытожил поединок на "Олимпийском" и ответил на вопросы по горячим следам. В частности, Андрей Шевченко высказал претензии к ужасной реализации моментов.

"Думаю, когда создаются столько моментов, а потом их транжирят... К сожалению, так получается, когда команда, которая играет против нас, создает один момент – и забивает. И мы дальше продолжаем нереализовывать моменты, которые были. Концовка мне не понравилась. У нас должна быть организация, а наши футболисты потеряли свои позиции. Поэтому результат негативный. Я беру всю ответственность на себя. Предупредил их в перерыве: "Ребята, не транжирьте моменты. Мы должны закрывать игру". Жаль, что я оказался прав", – сказал наставник.

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Также Шевченко опроверг связь между усталостью и неудачными результатами: "Я не замечал усталости. Да, были игроки, которые немножко подсели. Мы делали замены. Мы давали возможность всем играть сегодня. В трех матчах была ротация, не вижу проблем в усталости. Вижу проблемы в концентрации, нереализации моментов. Думаю, это очень серьезный звоночек. Мы должны вернуться назад – туда, откуда начинали. Мы должны стать командой, потому что все-таки такие тревожные моменты – там ошибку допустили, здесь пропустили момент, нас наказали" .

Андрей Николаевич заявил, что сопернику удалось забить хороший гол. "Чувствовалось, что можно было сыграть ближе, не дать игроку ударить. Но это игровой момент. Мы должны реализовывать наши моменты. Если бы реализовали наши моменты, игра бы закончилась еще в первом тайме", – сказал Шевченко.