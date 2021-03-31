Казахстан сравнял счет в матче с Украиной: видео гола
Украина и Казахстан выявляют сильнейшего в матче 3 тура квалификации ЧМ-2022. Смотрите видео голов на Сборная 24.
Источник:24 канал
В матче 3 тура отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре Украина принимает Казахстан.
Подопечные Шевченко завладели инициативой и открыли счет на 20-й минуте. Роман Яремчук технично завершил классную атаку – 1:0!
Несмотря на бешеное статистическое преимущество хозяев Казахстану удалось провести результативную атаку, которую шикарным голом завершил Мужиков – 1:1.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter