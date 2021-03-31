Казахстан сравнял счет в матче с Украиной: видео гола 23:13 - Читати новину українською Украина – Казахстан: видео голов и обзор матча / 24 канал Украина и Казахстан выявляют сильнейшего в матче 3 тура квалификации ЧМ-2022. Смотрите видео голов на Сборная 24. Источник: 24 канал В матче 3 тура отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре Украина принимает Казахстан. Подопечные Шевченко завладели инициативой и открыли счет на 20-й минуте. Роман Яремчук технично завершил классную атаку – 1:0! Несмотря на бешеное статистическое преимущество хозяев Казахстану удалось провести результативную атаку, которую шикарным голом завершил Мужиков – 1:1.

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