Украинский футболист рад, что его старания начали конвертироваться в забитые голы. Вместе с тем он отметил роль партнеров и поблагодарил их за поддержку.

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Я здесь, чтобы забивать голы и помогать команде. Я хочу поблагодарить партнеров и тренерский штаб за доверие. Мы провели хорошую игру. Забивать мяч в сетку – это моя работа,

– сказал Яремчук.

Отметим, что в чемпионате Португалии Бенфика пока выдает идеальный сезон. В стартовых 7 матчах команда одержала 7 побед, набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу.

Роман Яремчук завоевывает твердое место в основе и постепенно становится одним из лидеров "орлов".