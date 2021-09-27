Український футболіст радий, що його старання нарешті почали конвертуватися у забиті голи. Разом з тим він відзначив роль партнерів та подякував їм за підтримку.

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Я тут, щоб забивати голи і допомагати команді. Я хочу подякувати партнерам і тренерському штабу за довіру. Ми провели хорошу гру. Забивати м'яч у сітку – це моя робота,

– сказав Яремчук.

Зазначимо, що у чемпіонаті Португалії Бенфіка наразі видає ідеальний сезон. У стартових 7 матчах команда здобула 7 перемог, набрала 21 очко та очолює турнірну таблицю.

Роман Яремчук завойовує тверде місце в основі та поступово стає одним з лідерів "орлів".