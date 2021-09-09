По мнению Тараса, несмотря на товарищеский статус поединка оба коллектива были серьезно настроены на матч. Зрители увидели не просто игру, а битву за победный результат.

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Было не похоже, что это товарищеский матч. Была боевая встреча. Думаю, болельщикам понравилось. Жаль, что не удержали победу. Все было в наших руках,

– сказал Качараба.

Футболист отметил, что у Чехии очень хорошо подготовленный состав, а у "желто-синих" было много дебютантов. Кроме того, во втором тайме подопечные Петракова "подсели" физически, благодаря чему соперник создал много голевых моментов.

Также он добавил, что не может найти слов, чтобы описать дебют в сборной Украины, ведь мечтал об этом с самого детства.