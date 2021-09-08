В стартовом составе "сине-желтых" появилось сразу три абсолютных дебютанта: центральные защитники Александр Сирота и Тарас Качараба, а также левый латераль Виктор Корниенко. Наставник хозяев Ярослав Шилгавы выставил на поединок в общем оптимальный состав (не считая Патрика Шика, который был дисквалифицирован на два матча отбора, поэтому, на товарищескую игру не вызывался).

Поединок начался очень резво и оказался богатым на курьезные ситуации. Стрелка секундомера не успела сделать полный оборот, как Александр Зинченко в грубом подкате сбил соперника и получил желтую карточку. На 8-й минуте Станислав Тецл после провала нашей обороны вышел один на один с Денисом Бойко, убежал от голкипера и с острого угла пробил. Ситуацию исправил Сергей Кривцов, который отбил мяч в штангу и таким образом сумел предотвратить гол.

Тецл убегает от Кривцова / фото Česká fotbalová reprezentace

Украина выдержала стартовый штурм, а на 27-й минуте открыла счет. Зинченко запустил в прорыв Александра Тымчика, а тот выполнил прострел с правого фланга. Передача нашла адресата на противоположной части поля – дебютант Корниенко мяч остановил и мощно пробил под перекладину!

Гол вдохновил подопечных Петракова, которые провели целую серию опасных быстрых контратак (особенно активен был правый фланг Тымчика). Впрочем, чехи были ближе к тому, чтобы сравнять счет. Все тот же Тецл и Якуб Пешек в течение одной атаки могли дважды забивать, но сначала Бойко, а затем Сирота из Корниенко отвели угрозу.

После перерыва активнее были чехи. "Сине-желтые" ждали своих возможностей и пытались выбегать в контратаки. На 64-й минуте Сирота классно прошел в центре поля и отдал налево на Александра Зубкова. Наш вингер должен был точнее простреливать на дальнюю штангу, где находились Яремчук и Ярмоленко, но сделал это слишком сильно. Зубков сразу покинул поле – его сменил еще один дебютант Сергей Булеца.

Прошло несколько минут и опасно ответили хозяева. Владимир Цоуфал навесил справа, а Тецл с близкого расстояния пробил в штангу. На 75-й минуте в составе гостей дебютировал еще один игрок – хавбек Зари Владислав Кочергин. Затем прекрасную возможность потерял Матей Выдра, который в штрафной площадке принял мяч, развернулся и пробил – неточно.

На третьей компенсированной минуте проявилась старая болезнь украинцев, которые снова пропустили перед самым свистком. Выдра сыграл на подборе и пробил без шансов для Бойко. Опять ничья.

Товарищеский матч

Чехия – Украина 1:1

Голы: Выдра, 90+3 – Корниенко, 27.

Следующий матч команда Петракова сыграет 9 ноября с Финляндией на выезде в рамках отбора на ЧМ-2022.