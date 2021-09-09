"Понимал, что в Чехии должна быть ротация, но они ее не сделали. После Бельгии оставили весь основной состав. У меня были немного не те ресурсы. Но ребята молодцы. Играли, отдавались. Рисунка не было хорошего, было много потерь. Зато в таких играх ребята начинают играть. Пять дебютантов. И команда четвертьфиналист Евро... Ну 20 секунд. С Казахстаном 20 секунд, здесь 20 секунд. Я уже зашел в раздевалку и сказал: "Ну так же, ребята, нельзя. Нужно какую-то концентрацию иметь. Кто-то должен руководить, а вас расстреливают". У них уже сил не было", – сказал Петраков.

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Также Александр Васильевич рассказал о вынужденной замене Сергея Кривцова в перерыве.

Он попросил замену. У него что-то с ногой. Центральных защитников не было. Но я заранее понимал. С Соболем переговорил. Он тоже 1995-го года, хорошо его знаю. Эдик вышел, не подвел. Хорошо, что так. Только ничья... У меня аж сердце болит.

Петраков подытожил три сентябрьских поединка для своей команды: "Сбор был очень тяжелым. Но я справился. Мне помогали. Пятов помогал, Ярмоленко тоже очень помогал. Я уже адаптировался".

В матчах отбора ЧМ-2022 Украина поделила очки с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1), а в спарринге сыграла вничью с Чехией (1:1).