Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Андрей Шевченко и его тренерский штаб на правильном пути. Однако работе наставников существенно препятствует пандемия коронавируса.

"Очень сложно делать прогнозы и анализировать ситуацию, ведь все то, что сейчас происходит вокруг матча Швейцария – Украина это уже давно не футбол. Когда они будут играть? Будут ли играть вообще? Или все будет решать жребий? Вопросов больше, чем ответов. На самом деле COVID-19 сделал так, что футбола как привычного явления больше нет", – говорит в комментарии Сборная24 Йожеф Йожефович.

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Экс-тренер национальной сборной Украины считает, что украинская сторона приложила все усилия для того, чтобы поединок состоялся. "У нас было достаточное количество игроков. Кроме того, наши хотели играть любым составом. Мы же предлагали – давайте привезем молодежь. В ответ только услышали отрицания".

Сабо не берется отдавать кому-то предпочтение в случае проведения матча. "Гадать на эту тему можно много. Могу сказать только то, что мне нравится футбол в исполнении сборной Швейцарии. В конце концов, у нас тоже хорошая команда, хоть и ослабленная. Работа Андрея Шевченко мне импонирует. Он разбирается в футболе, прошел хорошую школу в Италии и Англии. Шевченко – молодец. Не надо ему мешать. Жаль, что наша сборная никак не может сыграть в оптимальном составе из-за постоянных потерь. Вот это обидно", – резюмировал Йожеф Йожефович.