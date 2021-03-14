Официальный сайт Вест Хэма сообщил о возвращении к тренировкам Андрея Ярмоленко. Потенциально один из лидеров сборной Украины может успеть принять участие в мартовских поединках "сине-желтых".

Источник: официальный сайт Вест Хэма

Футболист "молотков" Андрей Ярмоленко уже вернулся к тренировкам. Однако не уточняется, занимается ли украинец в общей группе.

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Свой предыдущий матч Ярмоленко провел в начале февраля – тогда он повредил коленные связки. Произошло это в поединке Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (0:1).

Еще до поездки в лагерь национальной сборной Украины, которая 24 марта во Франции стартует в отборе на ЧМ-2022, Андрей может сыграть за Вест Хэм. 21 марта состоится лондонское дерби с Арсеналом в рамках Премьер-лиги.