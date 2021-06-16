Ярмоленко расхвалил партнера по сборной – молодому таланту пророчат большое будущее

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от игры 18-летнего центрального защитника Ильи Забарного. Молодой футболист демонстрирует не по годам зрелую игру.

По мнению Ярмоленко, Забарный вполне может претендовать на переход в топ-клуб. Только за полгода молодой игрок показал невероятный прогресс.

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Заметно, что с ним работают. Видно, что парень хочет работать, воспринимает информацию, которую ему дают. С такими игроками приятно работать. Все, что тренер ему говорит в сборной, он это слушает, поглощает и пытается перенести на футбольное поле, – рассказал Ярмоленко.

В сезоне 2020/21 Забарный сыграл за Динамо 36 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ранее звучала информация, что он может перейти в лондонский Челси.