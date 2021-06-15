По словам футболиста, перед своей продажей он подписал новый контракт с Динамо, чтобы не оставить свой клуб ни с чем.

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Вместе с тем между Ярмоленко и руководством клуба возникали недоразумения.

Если бы Игорь Суркис не продал меня - я бы остался в Динамо и делал профессионально свою работу. Конечно, я обижался на Суркиса. Были недоразумения, обиды, была куча ссор и с Игорем Михайловичем, и с Григорием Михайловичем. Но сейчас мы хорошо общаемся. Я очень благодарен этим людям, потому что они сделали меня тем, кем я есть сейчас, – сказал хавбек.

Напомним, в 2017 году Динамо продало Ярмоленко в Боруссию Дортмунд за 25 миллионов евро. Уже через год "шмели" продали украинца за 20 миллионов в лондонский Вест Хэм.