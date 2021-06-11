Ярмоленко получил новый вариант продолжения карьеры в европейском топ-клубе

Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку уже этим летом. Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Галатасарай в следующем сезоне хочет бороться за чемпионство, поэтому ищет усиление. На радары клуба попал Андрей Ярмоленко.

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Вместе с тем, боссы клуба намерены избавиться от другого экс-игрока Вест Хэма – Софьяна Фегули, который известен яркими выступлениями в составе Валенсии. Алжирец не оправдал возложенных на него надежд – в 25 матчах он забил лишь 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ярмоленко в сезоне 2020/21 провел в составе Вест Хэма 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.