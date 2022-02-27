Ярмоленко перевел впечатляющую сумму в поддержку украинской армии: красивый жест лидера сборной
27 февраля 2022 , 23:26Читати новину українською
Источник:Зеркало Недели
Игрок "сине-желтых" и английского Вест Хэма продолжает быть примером не только на поле, но и вне его. Андрей Ярмоленко помогает Родине в непростое время.
По сообщению источника, Андрей пожертвовал на нужды украинской армии 3 миллиона гривен. В подтверждение этого СМИ добавляет ящик платежки об оплате.
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Сегодня Вест Хэм победил Вулверхэмптон (1:0), однако Ярмоленко в заявку на матч не попал. Болельщики "молотков" и футболисты провели яркую акцию в поддержку Украины.
Банер в поддержку Украины и Ярмоленко / фото Вест Хэм
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