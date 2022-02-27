Бенфика принимала дома Виторию Гимараеш. Тренерский штаб "орлов" выпустил Романа Яремчука на 62-й минуте, когда его команда побеждала со счетом 3:0. После ухода украинца команды голов больше не забивали.

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Символично, что капитан лиссабонцев Ян Вертонген передал Яремчуку капитанскую повязку. Кроме того, арена тепло встретила украинского легионера флагами и требованиями приостановить в Украине военные действия.

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