Аналитический ресурс WyScout подвел итоги итальянского чемпионата по обводкам футболистов.

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Украинский хавбек Руслан Малиновский занял в рейтинге 5 место. В среднем за матч он делал 7,87 попытки обыграть соперника, но успешными были только 53%.

Возглавил рейтинг форвард Сассуоло Жереми Бога. Правда, стоит отметить, что он оказался на первом месте благодаря количеству (9,94), но успешность составила лишь 45%, то есть качество обыгрышей у него откровенно "хромает".

Отметим, что звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не попал даже в первую десятку рейтинга.