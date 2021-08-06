Специя и Аталанта договорились об аренде украинского хавбека Виктора Коваленко. Соглашение о переходе футболиста уже закрыто.

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Сообщается, что Специя имеет право выкупа хавбека в конце сезона, но в таком случае Аталанта будет сохранять приоритетное право на то, чтобы приобрести игрока обратно.

Напомним, Коваленко перешел в Аталанту из Шахтера прошлой зимой за 700 тысяч евро. В составе бергамасков Виктор сыграл всего 4 минуты. Также в новой команде Коваленко преследовала травматичность, поэтому он провел много времени в лазарете.