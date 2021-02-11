Форвард Роман Яремчук голом помог Генту выйти в 1/4 финала Кубка Бельгии.

В матче 1/8 финала Кубка Бельгии Гент принимал Шарлеруа. Роман Яремчук и Роман Безус вышли на поле с первых минут.

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Гости сумели отличиться уже на старте поединка, но Гент исправил ситуацию во втором тайме. Роман Яремчук сравнял счет, а Одиджа-Офо и автогол вывели хозяев в следующий раунд турнира.

Кубок Бельгии, 1/8 финала

Гент – Шарлеруа – 3: 1

Голы: Яремчук, 74, Одиджа-Офо, 82, Берахино, 85 (аг) – Николсон, 2