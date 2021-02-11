Яремчук вывел Гент в следующий раунд Кубка Бельгии
Форвард Роман Яремчук голом помог Генту выйти в 1/4 финала Кубка Бельгии.
Источник:24 канал
В матче 1/8 финала Кубка Бельгии Гент принимал Шарлеруа. Роман Яремчук и Роман Безус вышли на поле с первых минут.
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Гости сумели отличиться уже на старте поединка, но Гент исправил ситуацию во втором тайме. Роман Яремчук сравнял счет, а Одиджа-Офо и автогол вывели хозяев в следующий раунд турнира.
Кубок Бельгии, 1/8 финала
Гент – Шарлеруа – 3: 1
Голы: Яремчук, 74, Одиджа-Офо, 82, Берахино, 85 (аг) – Николсон, 2
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