Гол украинского вингера Ивана Петряка помог Фехервару выйти в следующий раунд Кубка Венгрии.

В 1/16 финала Кубка Венгрии Вашаш принимал Фехервар. Героем поединка стал украинский полузащитник Иван Петряк.

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Сначала украинец помог Фехервару открыть счет. Он откликнулся на передачу, обыграл голкипера и пробил по воротам. Защитники на линии остановили мяч, но партнер удачно сыграл на добивании.

Через 20 минут уже сам Иван удвоил преимущество Фехервара великолепным ударом издалека. Вашаш отыграл один мяч, но на большее хозяев не хватило.

Фехервар в 1/8 финала Кубка Венгрии сыграет Ференцварошем Сергея Реброва.

Кубок Венгрии, 1/16 финала

Вашаш – Фехервар – 1:2

Голы: Рус, 34 (аг.) – Завзивадзе, 3, Петряк, 23