По словам Хацкевича, талант Романа было заметен давно, но в то время в основной команде было 5 нападающих. Выиграть такую плотную конкуренцию форвард просто не мог.

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До сих пор очень жалею только, что Рома Яремчук не остался в команде. Но была очень большая конкуренция тогда, и мы большую ставку сделали на Беседина. Были Мбокани, Мораес и Кравец еще. Яремчука очень хорошо знаю, ведь работал с ним в молодежной команде, а потом мы вместе перешли в Первую лигу,

– сказал Хацкевич.

Яремчук удачно себя проявил в Александрии, поэтому некоторые работники Динамо хотели "гонять его по арендам". Но Хацкевич не хотел так портить карьеру Романа, поэтому со временем футболиста продали в бельгийский Гент, где он раскрыл свой талант на полную.

Напомним, недавно Роман перешел в лиссабонскую Бенфику. В трех первых матчах за новую команду он забил гол и отдал три результативные передачи.