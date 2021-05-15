Хозяева воспользовались ошибкой обороны Андерлехта на 16-й минуте. На ударной позиции оказался лучший бомбардир Лиги Жупиле Пол Онуачу и открыл счет.

Читайте тайже Пятов озвучил свою цель на Евро – фантастическое задание

Андерлехту удалось отыграться еще в первом тайме. Мощным ударом с левой Лукас Нмеча восстановил паритет. Однако на 86-й минуте Сириль Дессерс, который вышел на замену, после подачи со штрафного головой переправил мяч в сетку.

Перед двумя заключительными турами Андерлехт идет четвертым с 32 пунктами (у Антверпена столько же очков и игра в запасе). После победы Генк вплотную приблизился к Брюгге Эдуарда Соболя, который проведет свой матч в воскресенье – 38 очков против 40.

Чемпионат Бельгии, чемпионский плей-офф (тур 4)

Андерлехт – Генк 1:2

Голы: Нмеча, 31 – Онуачу, 16, Дессерс, 86.