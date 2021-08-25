Яремчук попал в Лигу чемпионов благодаря фейлу Захави: видео промаха, в который трудно поверить

Бенфика с Романом Яремчуком в меньшинстве выстояла в битве против ПСВ и получила путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Успеху команды украинца поспособствовал и форвард ПСВ Эран Захави.

Уже на 32-й минуте мачта Бенфика осталась в меньшинстве, поэтому ПСВ организовал активный штурм ворот португальцев. Фантастический шанс подарить надежду своей команде упустил израильский нападающий Эран Захави.

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Форвард получил шикарный пас на пустые ворота, но не успел подобрать ногу и с близкого расстояния вколотил мяч в перекладину. В итоге "орлам" удалось сохранить ворота на замке, и благодаря домашней победе со счетом 2:1 Бенфика прошла в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, вчера Роман вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту, в домашнем поединке он отметился ассистом.