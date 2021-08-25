Вже на 32-й хвилині мачту Бенфіка залишилася у меншості, тож ПСВ організував активний штурм воріт португальців. Фантастичний шанс подарувати надію своїй команді змарнував ізраїльський нападник Еран Захаві.

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Форвард отримав шикарний пас на пусті ворота, але не встиг підібрати ногу і з близької відстані вгатив м'яч у перекладину. У підсумку "орлам" вдалося зберегти ворота на замку, і завдяки домашній перемозі з рахунком 2:1 Бенфіка пройшла в груповий етап Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, вчора Роман вийшов у стартовому складі та відіграв 61 хвилину, у домашньому поєдинку він відзначився асистом.