Я иду – стройте команду без меня: Яремчук рассказал, почему поссорился с тренером Гента
Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о конфликте с бывшим наставником "буйволов" Ласло Болони. Все началось с желания украинца покинуть команду.
Источник:Youtube-канал BurBuzz
По словам Романчука, недоразумение возникло, когда Гент получил официальное предложение о трансфере нападающего, и Роман сказал об этом тренеру.
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"О конфликте с Болони... Было открыто трансферное окно, у меня было приглашение. Это было официальная предложение. В то же время я видел, что команда развивается в неправильном направлении. А я должен бороться за свое будущее.
Я пришел к тренеру и говорю: "Давайте я уйду – стройте команду без меня". Ему это не понравилось. С этого и началось "раскачивание лодки". А предложение было от Брюгге", – признался Яремчук.
Напомним, Гент уволил Ласло Болони в сентябре прошлого года. Сейчас команду возглавляет Хейн Ванхазебрук, у которого хорошие отношения с Яремчуком.
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