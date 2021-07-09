Яремчук может перейти в Бенфику – португальцы готовы выложить за украинца бешеную сумму
Источник:Джанлука Ді Марціо
Ситуация вокруг Романа Яремчука разгорается все больше. В битву за нападающего вступила лиссабонская Бенфика.
Украинский форвард Гента Роман Яремчук может переехать в Португалию. В услугах Романа заинтересована лиссабонская Бенфика.
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"Орлы" уже ведут переговоры с Гентом. Сам Яремчук не прочь присоединиться к бронзовому призеру чемпионата Португалии. Ранее сообщалось, что "буйволы" хотят получить за Романа не менее 25 – 30 миллионов евро. Похоже, что Бенфика готова потратить на украинца такую большую сумму.
Также борьбу за Романа ведут Милан, Вест Хэм и Вольфсбург.
Роману удалось хорошо показать себя на Евро-2020, в 5 матчах он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.Уныние и разруха: величественная "Донбасс Арена" страдает от оккупации – впечатляющие фото