Дуэт украинцев вышел в стартовом составе хозяев. Однако в первом тайме ситуацию на поле контролировал Мехелен, который отличился дважды.

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Одна из первых атак Гента после перерыва принесла результат. Роман Яремчук отличился 21-м голом в сезоне. А через несколько минут результативное действие добавил в актив Роман Безус, который обыгрался с Вадисом Оджиджа-Офоэ – так счет стал 2:2.

На 84-й минуте встречи в составе Мехелена на поле появился Марьян Швед.

Гол Яремчука

Пас Безуса

Чемпионат Бельгии, плей-офф, 1 тур

Гент – Мехелен 2:2

Голы: Яремчук, 46, Оджиджа-Офоэ, 49 – Сторм, 29, Дрейф, 32