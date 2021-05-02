Дуэт украинцев вышел в стартовом составе хозяев. Однако в первом тайме ситуацию на поле контролировал Мехелен, который отличился дважды.
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Одна из первых атак Гента после перерыва принесла результат. Роман Яремчук отличился 21-м голом в сезоне. А через несколько минут результативное действие добавил в актив Роман Безус, который обыгрался с Вадисом Оджиджа-Офоэ – так счет стал 2:2.
На 84-й минуте встречи в составе Мехелена на поле появился Марьян Швед.
Гол Яремчука
Пас Безуса
Чемпионат Бельгии, плей-офф, 1 тур
Гент – Мехелен 2:2
Голы: Яремчук, 46, Оджиджа-Офоэ, 49 – Сторм, 29, Дрейф, 32