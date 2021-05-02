По словам Сергея Реброва, Зубков сообщил о лучшем самочувствии уже в перерыве матча, но больше информации врачи получат только после детального обследования.

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Зубков сообщил мне после первого тайма, что чувствует себя лучше. В воскресенье мы обследуем его с помощью МРТ и узнаем больше. Очень надеюсь, что Зубков сможет вернуться в строй как можно скорее, – сказал Ребров.

Напомним, Александр Зубков получил вызов в лагерь сборной на Евро-2020.