Калиниченко вспомнил, как российские спецназовцы аннексировали Крым. По его словам, российские силовики не скрывали своих намерений и были в полном вооружении.

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То, что вам показывали по телевизору – это ложь, это неправда. Произошел захват. Вай-фай сеть была – ОМОН России. Особенно никто не скрывался там,

– сказал бывший футболист.

Впрочем, после аннексии Крыма футболист выбрал жить в Москве. За это его критикуют как в России, так и Украине.

"Мы все делаем выбор в жизни. Никто никому ничего не должен. Я знаю, кто я, что люблю, что мне дорого. Я украинец и всегда им останусь, у меня никогда не будет российского паспорта. Я давно живу в Москве, но остаюсь украинцем, продолжаю любить Украину", – сказал Калиниченко.

Напомним, Калиниченко на протяжении игровой карьеры защищал цвета Днепра, московского Спартака и симферопольской Таврии. Также на его счету 47 матчей по футболке национальной сборной Украины.