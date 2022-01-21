Калініченко пригадав, як російські спецпризначенці анексували Крим. За його словами, російські силовики не приховували своїх намірів та були в повному озброєнні.

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Те, що вам показували по телевізору, – це брехня, це неправда. Відбувулося захоплення. Вай-фай мережа була – ОМОН Росії. Особливо ніхто не ховався там,

– сказав колишній футболіст.

Втім, після анексії Криму футболіст обрав жити в Москві. За це його критикують як в Росії, так і в Україні.

"Ми всі робимо вибір в житті. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Я знаю, хто я, що люблю, що мені дороге. Я українець і завжди ним залишусь, в мене ніколи не буде російського паспорта. Я давно живу в Москві, але залишаюся українцем, продовжую любити Україну", – сказав Калініченко.

Нагадаємо, Калініченко впродовж ігрової кар'єри захищав кольори Дніпра, московського Спартака та сімферопольської Таврії. Також на його рахунку 47 матчів у футболці національної збірної України.