Я над этим посмеялся, – Яремчук не верит в интерес Барселоны

В СМИ появилась информация о том, что Барселона может купить Романа Яремчука для усиления атаки. В покупке украинца вроде бы заинтересован сам президент каталонцев Жуан Лапорта.

Сам футболист не верит в возможность такого трансфера. Нападающий сборной Украины убежден, что слухи не имеют ничего общего с реальностью.

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Слухи об интересе Барселоны? Я просто посмеялся над этим. Это, во-первых, несолидно и не выглядит красиво,

– сказал Яремчук.

В текущем сезоне Яремчук принял участие в 20 матчах, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Его гол в ворота киевского Динамо подарил Бенфике путевку в плей-офф Лиги чемпионов.