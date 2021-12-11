По мнению SofaScore, украинец продемонстрировал далеко не лучшую игру. Портал оценил его в 6,3 балла – это самый низкий показатель среди обеих команд, за исключением Аджиболу Алесе, получившего столько же.

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Лидер сборной Украины имел мяч 24 раза, один раз ударил по воротам. Обыграть оппонента он попробовал только один раз – неудачно. Точность передач также не обрадовала – только в 64% случаев мяч нашел партнера.

Несмотря на поражение, Вест Хэм финишировал первым в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.

В текущем сезоне украинец принял участие в 16 матчах и провел на поле 624 минуты. В его активе 1 гол и 3 результативные передачи.