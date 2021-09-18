Я мог жить на эти деньги 3 дня, – Мыколенко рассказал, как начал дружить с Яремчуком

Роман Яремчук и Виталий Мыколенко дружат уже много лет. Их дружба началась еще с академии киевского Динамо.

Как рассказал Виталий Мыколенко, в школе Динамо была легкая "дедовщина", а Роман Яремчук и Никита Бурда защищали меньших ребят. Один случай молодой защитник запомнил на всю жизнь.

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Помню, что Яремчук попросил сходить в магазин. Нам родители давали на неделю 30 – 40 гривен. Мы пошли все купили, а он говорит: "А почему вы себе ничего не купили?". Мы говорим, что это же его деньги. Он дал 10 гривен на сникерс, а я мог на эти деньги жить три дня. Это мне сильно запомнилось, –

рассказал Мыколенко.

Он добавил, что с того момента между ними и завязалась тесная дружба, а в сборной Украины они как родственные души.

Напомним, уже вскоре друзья встретятся в сборной снова: в октябре "желто-синие" сыграют против Финляндии и Боснии и Герцеговины.