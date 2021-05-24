Испания объявила сенсационную заявку на Евро: Рамос – аут и полный игнор игроков Реала

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал исполнителей, которые будут защищать цвета "фурии" на Евро-2020.

Среди 24 футболистов нет ни одного представителя мадридского Реала. Кроме того, Энрике вызвал Ляпорта – центрбэк играл за молодежные сборные Франции, но впоследствии сменил футбольное гражданство.

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Заявка сборной Испании

Вратари: Де Хеа, Роберт Санчес, Симон;

Защитники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Ляпорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Аспиликуэта;

Полузащитники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родри, Педри, Тьягу Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Сарабия;

Нападающие: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.

Испания попала в одну группу со Швецией, Польшей и Словакией.