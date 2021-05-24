Серед 24 футболістів немає жодного представника мадридського Реала. Окрім того, Енріке викликав Емеріка Ляпорта – центрбек грав за молодіжні збірні Франції, але згодом змінив футбольне громадянство.
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Заявка збірної Іспанії
Воротарі: Де Хеа, Роберт Санчес, Сімон;
Захисники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Ляпорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Аспілікуета;
Півзахисники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родрі, Педрі, Тьягу Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Сарабія;
Нападники: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.
Іспанія потрапила в одну групу зі Швецією, Польщею та Словаччиною.