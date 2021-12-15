Молодой хавбек даже заслужил вызов в национальную сборную Украины на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022, которые пройдут в марте. Наставник Шахтера Де Дзерби убежден, что у Михаила большой потенциал и он сделает все, чтобы раскрыть его на полную.

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"Мудрык – молодец. Он сильный, очень сильный. И хороший парень. Иногда необходимо его изрядно пожурить, а иногда – приласкать. По моему мнению, за эти месяцы нашей совместной работы он значительно повзрослел. Это неправда, что Мудрык – эгоист. Наоборот, ему иногда не хватает именно эгоизма, он должен наносить больше ударов по воротам, чаще выходить один на один.

Я и моя команда полностью в его распоряжении. Мы помогаем игроку стать футболистом с большой буквы", – сказал специалист.

В текущем сезоне Мудрык принял участие в 19 матчах. В его активе – 2 гола и 9 результативных передач.