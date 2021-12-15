Молодий хавбек навіть заслужив виклик в національну збірну України на матчі плей-офф відбору на ЧС-2022, які відбудуться в березні. Наставник Шахтаря Де Дзербі переконаний, що у Михайла великий потенціал і він зробить все, щоб розкрити його на повну.

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"Мудрик – молодець. Він сильний, дуже сильний. І добрий хлопець. Іноді необхідно його добряче посварити, а іноді – приголубити. На мою думку, за ці місяці нашої спільної роботи він значно подорослішав. Це неправда, що Мудрик – егоїст. Навпаки, йому іноді не вистачає саме егоїзму, він повинен завдавати більше ударів по воротах, частіше виходити віч-на-віч.

Я та моя команда повністю у його розпорядженні. Ми допомагаємо гравцю стати футболістом з великої літери", – сказав фахівець.

У поточному сезоні Мудрик взяв участь у 19 матчах. У його активі – 2 голи та 9 результативних передач.