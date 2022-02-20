Их жертвы не были напрасны, – Зозуля почтил память Героев Небесной Сотни

Украинский нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля снова отличился патриотической позицией. Раньше это ему доставалось от радикальных испанских фанатов.

Звездный нападающий призвал не забывать тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины. Он напомнил, что противостояние длится 8 лет, но, в конце концов, Украина победит.

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Их жизни вошли в историю, их жертвы не были напрасны. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и Герои на небе,

– написал Зозуля на своей странице в фейсбуке.

Также футболист призвал помнить о павших героях каждый день, а не только в дни памяти.

Напомним, Роман Зозуля известен своей патриотической позицией и волонтерской деятельностью. Ранее из-за этого у него возникали проблемы с фанатами клуба Райо Вальекано, но в итоге официальные органы встали на сторону украинца.