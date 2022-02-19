Бывший хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев показал свою реакцию на события. Он уроженец России, но имеет украинское гражданство.
Кстати Официально утверждено место проведения двух домашних матчей сборной Украины в Лиге наций
37-летний Алиев в своем инстаграмме опубликовал фото с оружием. В его руках оказались винтовка и пистолет.
ОГО – Остаюсь, Горжусь, Обороняю!,
– подписал фотографию Александр.
Напомним, что во время профессиональной карьеры Алиев играл в России и защищал цвета Анжи и московского Локомотива.