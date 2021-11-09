По мнению журналиста Игоря Цыганыка, переход игроков сборной Украины в Дженоа – вполне вероятное и желательное развитие событий. Впрочем, возникает вопрос, потянут ли "грифоны" трансферы наших футболистов.

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Этим летом у Андрея Ярмоленко истекает контракт с Вест Хэмом, поэтому за него платить не придется. А вот за других исполнителей клубы захотят получить достойную компенсацию.

За Матвиенко, Цыганкова и Мыколенко придется платить. И захочет ли Дженоа это делать – вопрос. Но то, что Шевченко будет держать игроков сборной Украины в голове – я уверен,

– сказал Цыганык.

Новоиспеченный наставник Дженоа Андрей Шевченко уже прибыл в расположение команды и начал работу в клубе. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

На тренерском мостике "грифонов" Шевченко дебютирует 21 ноября матчем против Ромы, которую возглавляет Жозе Моуринью.