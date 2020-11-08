Игрок сборной Украины Яремчук мог стать одноклубником Соболя: "Гент" отказал "Брюгге"
Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук летом мог перебраться в "Брюгге". "Гент" не захотел отпускать своего основного форварда.
В летнее трансферное окно Яремчук мог сменить клуб в чемпионате Бельгии. "Брюгге" серьезно интересовался игроком сборной Украины, но стороны не сумели прийти к общему согласию, сообщает Voetbal24.
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Отказ "Гента"
Яремчук тоже заинтересовался таким предложением. Насколько серьезными были переговоры, пока не сообщается. Добавим, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь.
Боссы клуба не заинтересованы в продаже украинца. Действующий контракт с футболистом рассчитан до лета 2023-го года.
Ранее игроком интересовалась итальянская "Рома". Зимой римляне могли купить украинца, но трансфер якобы сорвался из-за высокой цены на футболиста.
Конфликт Яремчука и уже экс-наставника "Гента"
- 30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался недоволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона.
- Это не понравилось тренеру Ласло Белени. Он заявил, что Яремчуку следует подыскать другую команду.
- Также слова игрока сборной Украины прокомментировал защитник "Гента" Алессио Кастро-Монтес. Он считает такое высказывание в адрес команды слишком грубым и неправильным.
- Впоследствии стало известно, что конфликт улажен, о чем заявлял Белени. Однако Яремчук не попал в заявку на матч против "Эйпен" (1:2). Белени объяснил это усталостью Романа после вызова в сборную Украины.
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