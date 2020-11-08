Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук летом мог перебраться в "Брюгге". "Гент" не захотел отпускать своего основного форварда.

В летнее трансферное окно Яремчук мог сменить клуб в чемпионате Бельгии. "Брюгге" серьезно интересовался игроком сборной Украины, но стороны не сумели прийти к общему согласию, сообщает Voetbal24.

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Отказ "Гента"

Яремчук тоже заинтересовался таким предложением. Насколько серьезными были переговоры, пока не сообщается. Добавим, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

Боссы клуба не заинтересованы в продаже украинца. Действующий контракт с футболистом рассчитан до лета 2023-го года.

Ранее игроком интересовалась итальянская "Рома". Зимой римляне могли купить украинца, но трансфер якобы сорвался из-за высокой цены на футболиста.

Интересно! 24-летний Яремчук перешел в "Гент" с "Динамо" Киев за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро. Украинский нападающий уже наколотил за бельгийский клуб 45 мячей.

Конфликт Яремчука и уже экс-наставника "Гента"