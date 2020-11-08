Гравець збірної України Яремчук міг стати одноклубником Соболя: "Гент" відмовив "Брюгге"
Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук влітку міг перебратись у "Брюгге". "Гент" не захотів відпускати свого основного форварда.
У літнє трансферне вікно Яремчук міг змінити клуб у чемпіонаті Бельгії. "Брюгге" серйозно цікавився гравцем збірної України, але сторони не зуміли дійти до спільної згоди, повідомляє Voetbal24.
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Відмова "Гента"
Яремчук теж зацікавився такою пропозицією. Наскільки серйозними були перемовини наразі не повідомляється. Додамо, що за "Брюгге" виступає український захисник Едуард Соболь.
Боси клубу не зацікавлені у продажі українця. Чинний контракт з футболістом розрахований до літа 2023-го року.
Раніше гравцем цікавилась італійська "Рома". Взимку римляни могли купити українця, але трансфер начебто зірвався через високу ціну на футболіста.
Конфлікт Яремчука та вже екснаставника "Гента"
- 30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився незадоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону.
- Це не сподобалося тренеру Ласло Белені. Він заявив, що Яремчуку слід підшукати іншу команду.
- Також слова гравця збірної України прокоментував захисник "Гента" Алессіо Кастро-Монтес. Він вважає таке висловлювання на адресу команди занадто грубим та неправильним.
- Згодом стало відомо, що конфлікт залагоджено, про що заявляв Белені. Однак Яремчук не потрапив у заявку на матч проти "Ейпена" (1:2). Белені пояснив це втомою Романа після виклику в збірну України.
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