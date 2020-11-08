Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук влітку міг перебратись у "Брюгге". "Гент" не захотів відпускати свого основного форварда.

У літнє трансферне вікно Яремчук міг змінити клуб у чемпіонаті Бельгії. "Брюгге" серйозно цікавився гравцем збірної України, але сторони не зуміли дійти до спільної згоди, повідомляє Voetbal24.

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Відмова "Гента"

Яремчук теж зацікавився такою пропозицією. Наскільки серйозними були перемовини наразі не повідомляється. Додамо, що за "Брюгге" виступає український захисник Едуард Соболь.

Боси клубу не зацікавлені у продажі українця. Чинний контракт з футболістом розрахований до літа 2023-го року.

Раніше гравцем цікавилась італійська "Рома". Взимку римляни могли купити українця, але трансфер начебто зірвався через високу ціну на футболіста.

Цікаво! 24-річний Яремчук перейшов у "Гент" з "Динамо" Київ за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста у 9,5 мільйона євро. Український нападник вже наколотив за бельгійський клуб 45 м'ячів.

Конфлікт Яремчука та вже екснаставника "Гента"