В голосовании FIFA The Best 2020 Украину представляли наставник сборной Андрей Шевченко и голкипер Андрей Пятов.

Андрей Шевченко и Андрей Пятов лучшим игроком 2020 года считают Роберта Левандовски, который и стал победителем, сообщает официальный сайт УАФ.

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В топ Пятова также вошли Вирджил ван Дейк и Кевин де Брюйне. Шевченко на вторую позицию поставил Тьяго Алькантару, а нидерландскому защитнику Ливерпуля отдал 3 место.

Что касается лучших тренеров, то тройка Шевченко выглядит так: первый – Клопп, второй – Флик, замыкает список Зидан. Андрей Пятов по-другому определил тройку топ-наставников 2020: Флик, Клопп, Лопетеги.

Отметим, что тренером года в итоге стал Юрген Клопп.